SHINOZAKIYA: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SHINOZAKIYA äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,15 JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,47 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 855,5 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SHINOZAKIYA einen Umsatz von 779,9 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at