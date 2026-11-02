02.11.2026 06:31:29

SHINOZAKIYA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SHINOZAKIYA ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SHINOZAKIYA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

SHINOZAKIYA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,580 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 718,7 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 636,9 Millionen JPY in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4,55 JPY gegenüber 2,69 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 3,23 Milliarden JPY, während im Vorjahr 2,94 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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