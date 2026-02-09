SHINPO präsentierte Quartalsergebnisse

SHINPO äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 20,85 JPY gegenüber 50,43 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,42 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,86 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at