SHINPOONG PAPER MFG: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SHINPOONG PAPER MFG hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25,00 KRW je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent auf 6,03 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,79 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at