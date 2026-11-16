SHINPOONG PAPER MFG: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SHINPOONG PAPER MFG hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 204,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHINPOONG PAPER MFG 35,00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,32 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,10 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.at