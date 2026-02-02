SHINPOONG PAPER MFG präsentierte Quartalsergebnisse

SHINPOONG PAPER MFG lud am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 24,09 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -69,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,06 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,71 Milliarden KRW.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 81,71 KRW. Im Vorjahr hatte SHINPOONG PAPER MFG 11,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 24,23 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 22,78 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at