SHINPOONG PAPER MFG veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SHINPOONG PAPER MFG hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 249,00 KRW. Im letzten Jahr hatte SHINPOONG PAPER MFG einen Gewinn von 13,00 KRW je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHINPOONG PAPER MFG in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,81 Milliarden KRW im Vergleich zu 6,41 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at