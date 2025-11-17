SHINPOONG PAPER MFG: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SHINPOONG PAPER MFG stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 35,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -12,000 KRW je Aktie vermeldet.

SHINPOONG PAPER MFG hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,32 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at