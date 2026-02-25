Shinpoong Pharmaceutical: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shinpoong Pharmaceutical hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,29 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -249,000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Shinpoong Pharmaceutical im vergangenen Quartal 58,04 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shinpoong Pharmaceutical 55,26 Milliarden KRW umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 149,26 KRW. Im Vorjahr waren -301,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 234,68 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 221,09 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at