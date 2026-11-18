Shinpoong Pharmaceutical lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 78,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 124,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 51,27 Milliarden KRW, gegenüber 62,61 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at