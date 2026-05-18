Shinpoong Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shinpoong Pharmaceutical äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 21,00 KRW gegenüber -9,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 54,53 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 55,41 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at