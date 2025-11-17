Shinpoong Pharmaceutical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shinpoong Pharmaceutical hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 124,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -10,000 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,21 Prozent auf 62,61 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at