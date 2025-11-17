|
Shinpoong Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shinpoong Pharmaceutical hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 139,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -25,000 KRW je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Shinpoong Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 62,61 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,80 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 12,21 Prozent gesteigert.
