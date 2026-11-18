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18.11.2026 06:31:28
Shinpoong Pharmaceutical präsentierte Quartalsergebnisse
Shinpoong Pharmaceutical präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -62,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinpoong Pharmaceutical ein EPS von 139,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 51,27 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,61 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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