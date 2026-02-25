|
Shinpoong Pharmaceutical stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shinpoong Pharmaceutical präsentierte in der am 23.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,29 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -218,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,04 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,26 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 149,26 KRW beziffert. Im Vorjahr waren -285,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Jahresumsatz wurde auf 234,68 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 221,09 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
