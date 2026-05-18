Shinpoong Pharmaceutical zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shinpoong Pharmaceutical hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 6,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Shinpoong Pharmaceutical einen Gewinn von -26,000 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,59 Prozent auf 54,53 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,41 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at