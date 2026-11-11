Shinsegae: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shinsegae hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 10038,98 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4014,00 KRW je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 656,20 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinsegae einen Umsatz von 1 636,13 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at