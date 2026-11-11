|
11.11.2026 06:31:29
Shinsegae: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shinsegae hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 10038,98 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4014,00 KRW je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 656,20 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinsegae einen Umsatz von 1 636,13 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!