Shinsegae Engineering Construction vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shinsegae Engineering Construction hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 23568,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -12843,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 302,99 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 263,75 Milliarden KRW.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 38392,000 KRW. Im Vorjahr hatten -24446,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1 087,62 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 954,97 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at