Shinsegae gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shinsegae hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3649,08 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2332,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1 636,13 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 540,09 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at