Shinsegae gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shinsegae hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6563,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shinsegae mit einem Umsatz von insgesamt 1 847,15 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 665,84 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10,88 Prozent gesteigert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 11013,11 KRW prognostiziert, während der Umsatz bei 1 814,98 Milliarden KRW erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at