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12.08.2026 06:31:29
Shinsegae: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Shinsegae lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es stand ein EPS von 9544,34 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinsegae noch ein Gewinn pro Aktie von -258,000 KRW in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shinsegae in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 780,38 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 693,82 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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