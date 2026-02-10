Shinsegae stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shinsegae lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Shinsegae vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2795,48 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5525,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shinsegae in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 933,71 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 821,19 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2481,45 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 2 038,85 Milliarden KRW geschätzt worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6584,96 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 11776,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,47 Prozent auf 6 929,50 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6 570,41 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 5231,23 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 6 914,77 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at