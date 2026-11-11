SHINSEGAE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SHINSEGAE präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 391,99 KRW gegenüber -54,000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SHINSEGAE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 299,53 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 310,43 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at