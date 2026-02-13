SHINSEGAE FOOD: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SHINSEGAE FOOD gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13133,16 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SHINSEGAE FOOD -672,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat SHINSEGAE FOOD mit einem Umsatz von insgesamt 313,79 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 373,65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 16,02 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 19939,13 KRW beziffert. Im Vorjahr waren 2892,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SHINSEGAE FOOD im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1 233,24 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 534,80 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at