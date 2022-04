SHINSEGAE FOOD stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SHINSEGAE FOOD präsentierte am 04.04.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,05 Prozent auf 334,90 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 307,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

SHINSEGAE FOOD hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 624,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -5677,000 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1.332,95 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.240,30 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2078,68 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1.330,55 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at