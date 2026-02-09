09.02.2026 06:31:29

SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 386,62 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 942,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,36 Prozent auf 170,10 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION 179,73 Milliarden KRW umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2027,01 KRW beziffert, während im Vorjahr 2575,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION im vergangenen Geschäftsjahr 687,20 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION 625,72 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

