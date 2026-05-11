SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 734,36 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION 715,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 178,61 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172,11 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at