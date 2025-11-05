|
SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 901,52 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 388,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 163,56 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 13,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 144,10 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
