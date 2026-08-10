SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 918,54 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 894,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,57 Prozent auf 174,96 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION 181,44 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at