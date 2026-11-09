SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1007,88 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SHINSEGAE INFORMATION COMMUNICATION ein EPS von 959,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 176,89 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 163,56 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at