SHINSEGAE legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SHINSEGAE hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 195,02 KRW. Im letzten Jahr hatte SHINSEGAE einen Gewinn von 2,00 KRW je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,52 Prozent auf 291,58 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 308,60 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at