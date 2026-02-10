SHINSEGAE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SHINSEGAE präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 39,46 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -10,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 186,75 Milliarden KRW, gegenüber 382,26 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,15 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 116,56 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 929,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,18 Prozent zurück. Hier wurden 1 109,97 Milliarden KRW gegenüber 1 308,63 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 359,50 KRW je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1 315,03 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at