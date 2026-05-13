SHINSEGAE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SHINSEGAE hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 404,82 KRW. Im Vorjahresviertel hatte SHINSEGAE 130,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 295,65 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 304,19 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at