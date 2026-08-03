Shinsei Bank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shinsei Bank hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43,36 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 70,16 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 201,67 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 152,95 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at