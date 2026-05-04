04.05.2026 06:31:29

Shinsei Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shinsei Bank hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,47 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,06 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shinsei Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,44 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 194,93 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 149,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 137,66 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 113,47 JPY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 712,83 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 589,50 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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