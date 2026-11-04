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04.11.2026 06:31:28
Shinsei Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shinsei Bank ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shinsei Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 34,53 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,76 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215,45 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 175,98 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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