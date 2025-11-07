Shinsho: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shinsho hat am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 79,17 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shinsho 61,65 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 145,07 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at