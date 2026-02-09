|
Shinsho hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shinsho stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 83,34 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 83,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Shinsho mit einem Umsatz von insgesamt 152,93 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,41 Prozent verringert.
