Shinsho hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shinsho hat am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 95,01 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shinsho noch ein Gewinn pro Aktie von 75,03 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 176,89 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinsho einen Umsatz von 147,68 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at