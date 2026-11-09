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09.11.2026 06:31:29
Shinsho: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shinsho hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 166,29 JPY, nach 79,17 JPY im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shinsho in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 175,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 145,07 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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