Shinsho verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shinsho hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 76,11 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 67,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 162,46 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shinsho einen Umsatz von 152,17 Milliarden JPY eingefahren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 313,65 JPY. Im Vorjahr waren 324,24 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 608,14 Milliarden JPY – eine Minderung um 1,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 617,18 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at