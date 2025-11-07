SHINSUNG SOLAR ENERGY öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SHINSUNG SOLAR ENERGY lud am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -16,22 KRW. Ein Jahr zuvor waren -47,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,60 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 142,16 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at