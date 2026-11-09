SHINSUNG SOLAR ENERGY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SHINSUNG SOLAR ENERGY präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -293,31 KRW. Ein Jahr zuvor waren -160,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,43 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,60 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at