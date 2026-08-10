SHINSUNG SOLAR ENERGY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SHINSUNG SOLAR ENERGY hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 66,68 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SHINSUNG SOLAR ENERGY 10,00 KRW je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHINSUNG SOLAR ENERGY in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 201,81 Milliarden KRW im Vergleich zu 139,97 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at