SHINSUNG SOLAR ENERGY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SHINSUNG SOLAR ENERGY hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 19,25 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -10,000 KRW erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 155,40 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 3,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SHINSUNG SOLAR ENERGY 160,77 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -29,970 KRW. Im Vorjahr waren -69,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,07 Prozent zurück. Hier wurden 570,27 Milliarden KRW gegenüber 582,30 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.

