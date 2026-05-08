SHINSUNG SOLAR ENERGY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SHINSUNG SOLAR ENERGY hat am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -14,00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -34,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 153,69 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,30 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at