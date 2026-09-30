30.09.2026 06:31:29

Shinsung Tongsang vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shinsung Tongsang hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 184,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Shinsung Tongsang einen Gewinn von 232,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 393,74 Milliarden KRW – ein Plus von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shinsung Tongsang 385,46 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 296,00 KRW. Im Vorjahr hatte Shinsung Tongsang 415,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shinsung Tongsang mit einem Umsatz von insgesamt 1 383,32 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 476,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -6,34 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX starten stärker -- Börsen in Asien mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt eröffnen am Dienstag mit Gewinnen. Anleger in Asien zeigen sich mehrheitlich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen