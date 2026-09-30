Shinsung Tongsang vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shinsung Tongsang hat sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 184,00 KRW. Im letzten Jahr hatte Shinsung Tongsang einen Gewinn von 232,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 393,74 Milliarden KRW – ein Plus von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shinsung Tongsang 385,46 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 296,00 KRW. Im Vorjahr hatte Shinsung Tongsang 415,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shinsung Tongsang mit einem Umsatz von insgesamt 1 383,32 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 476,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -6,34 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at