SHINTO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SHINTO hat am 07.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 12,35 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 28,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SHINTO in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,08 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at