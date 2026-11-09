SHINTO legte Quartalsergebnis vor

SHINTO lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -15,93 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SHINTO ein EPS von -12,350 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SHINTO mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,08 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at