Shinto Paint hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shinto Paint gab am 12.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 16,86 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shinto Paint -11,470 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Shinto Paint im vergangenen Quartal 4,80 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shinto Paint 4,65 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 17,440 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -1,920 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,48 Prozent auf 21,48 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at